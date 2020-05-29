Уже задержаны 20 человек, которые участвовали в разборках со стрельбой в Броварах. Об этом в ходе доклада президенту Владимиру Зеленскому заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.
«То, что происходило, даже схватками нельзя назвать. Это напоминало 90-е», - отметил глава государства в начале разговора.
Глава МВД доложил президенту, что конфликт произошел между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в Броварах, и, по одной из версий, может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов.
В схватке участвовали около ста человек. Один автобус с вооруженными людьми приехал из Винницы, другая группа на трех микроавтобусах прибыла из столицы.
«Киевские перевозчики позвали так называемых титушек, пригласив их из столицы и Винницкой области», - отметил Аваков.
По информации министра, группа из Винницкой - сотрудники одной из охранных фирм.
«В настоящее время задержаны 20 человек, трое находятся в больнице с ранениями различной степени тяжести», - сообщил министр внутренних дел.
Объявлен план-перехват для задержания организаторов. Также устанавливаются лица, которые направляли вооруженных людей из Винницы.
Министр сообщил, что полиция находится в координации с прокуратурой и судом об избрании задержанным меры пресечения.
Также, по словам Авакова, будут сделаны кадровые выводы по Винницкой области.
«Почему выпустили такую группу людей, хоть и с охотничьим оружием? Надо было реагировать. К концу дня я смогу предложить, какое административное реагирование надо делать», - сказал министр.
Президент отметил, что должно быть проведено расследование для установления и наказания виновных. Правительство, со своей стороны, должно предоставить помощь гражданам, пострадавшим в результате столкновения.
«Нужно, чтобы мы нашли заказчиков, чтобы они понесли наказание. Также чтобы на уровне правительства мы поняли, как помочь обычным людям, имущество которых пострадало в этой схватке», - резюмировал Зеленский.
Напомним, сегодня утром, около 07:15, в Броварах произошла стрельба. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.
В схватке участвовали около ста человек. Один автобус с вооруженными людьми приехал из Винницы, другая группа на трех микроавтобусах прибыла из столицы.
Трое участников конфликта получили ранения из травматического оружия.
Полиция Киевской области ввела план-перехват из-за перестрелки.
Работники местной полиции оперативно задержали 10 человек с оружием. Кроме того, патрульные в Житомирской области задержали еще 5 участников разборок.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Мэр Броваров Игорь Сапожко заявляет, что конфликт связан с недопониманием между местными властями и КОГА, которое возникло в результате распределения маршрутов транспорта.
После случившегося руководителя винницкой полиции Юрия Педоса отстранили от исполнения обязанностей.
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