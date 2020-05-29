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Уже задержаны 20 человек, которые участвовали в разборках со стрельбой в Броварах. Об этом в ходе доклада президенту Владимиру Зеленскому заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«То, что происходило, даже схватками нельзя назвать. Это напоминало 90-е», - отметил глава государства в начале разговора.

Глава МВД доложил президенту, что конфликт произошел между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в Броварах, и, по одной из версий, может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов.

В схватке участвовали около ста человек. Один автобус с вооруженными людьми приехал из Винницы, другая группа на трех микроавтобусах прибыла из столицы.

«Киевские перевозчики позвали так называемых титушек, пригласив их из столицы и Винницкой области», - отметил Аваков.

По информации министра, группа из Винницкой - сотрудники одной из охранных фирм.

«В настоящее время задержаны 20 человек, трое находятся в больнице с ранениями различной степени тяжести», - сообщил министр внутренних дел.

Объявлен план-перехват для задержания организаторов. Также устанавливаются лица, которые направляли вооруженных людей из Винницы.

Министр сообщил, что полиция находится в координации с прокуратурой и судом об избрании задержанным меры пресечения.

Также, по словам Авакова, будут сделаны кадровые выводы по Винницкой области.

«Почему выпустили такую ​​группу людей, хоть и с охотничьим оружием? Надо было реагировать. К концу дня я смогу предложить, какое административное реагирование надо делать», - сказал министр.

Президент отметил, что должно быть проведено расследование для установления и наказания виновных. Правительство, со своей стороны, должно предоставить помощь гражданам, пострадавшим в результате столкновения.

«Нужно, чтобы мы нашли заказчиков, чтобы они понесли наказание. Также чтобы на уровне правительства мы поняли, как помочь обычным людям, имущество которых пострадало в этой схватке», - резюмировал Зеленский.

Напомним, сегодня утром, около 07:15, в Броварах произошла стрельба. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

В схватке участвовали около ста человек. Один автобус с вооруженными людьми приехал из Винницы, другая группа на трех микроавтобусах прибыла из столицы.

Трое участников конфликта получили ранения из травматического оружия.

Полиция Киевской области ввела план-перехват из-за перестрелки.

Работники местной полиции оперативно задержали 10 человек с оружием. Кроме того, патрульные в Житомирской области задержали еще 5 участников разборок.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Мэр Броваров Игорь Сапожко заявляет, что конфликт связан с недопониманием между местными властями и КОГА, которое возникло в результате распределения маршрутов транспорта.

После случившегося руководителя винницкой полиции Юрия Педоса отстранили от исполнения обязанностей.

 
ForUm

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