Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» полковнику полиции Сергею Губанову, который погиб, защищая государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Соответствующий указ президент подписал 21 мая.

«Мы потеряли легендарного командира батальона« Луганск-1». Сергей Губанов был одним из тех луганских милиционеров, которые весной 2014-го не изменили присяге на верность Украине. Он мечтал, чтобы над Луганском снова взвился сине-желтый флаг. Наступит день, и эта мечта обязательно осуществится. Вечная память нашему герою!» - сказал Президент.

Командир батальона патрульной службы полиции особого назначения «Луганск-1» полковник полиции Сергей Губанов погиб 20 мая во время выполнения задания командования штаба Операции объединенных сил в Новоайдарском районе Луганской области.