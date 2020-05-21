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Вышла в свет энциклопедия, посвященная 550-летию Жировичской иконы Божией Матери
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В Беларуси 20 мая православные отметили 550-летие обретения Жировичской иконы Божией Матери, 500-летие ее повторного чудесного обретения и 500-летие со времени основания Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря.

Фото: church.by

Как сообщается на сайте Белорусской Православной Церкви, в день праздника архиепископ Новогрудский и Слонимский  Гурий, ректор Минской духовной семинарии, и епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин совершили Божественную литургию в Успенском соборе Жировичского монастыря.

После Божественной литургии архиепископ Гурий огласил поздравление Президента Республики Беларусь и поздравил всех православных с праздником. Далее архипастыри и священнослужители совершили крестный ход с чудотворным образом Жировичской иконы Пресвятой Богородицы к Явленскому храму и пропели акафист Божией Матери.
ForUm

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