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В Киеве 12 мая 996 года в присутствии святого равноапостольного князя Владимира и царевны Анны была освящена Десятинная церковь.

Фото из открытых источников

Как сообщает Центр информации УПЦ, на сайте Десятинного монастыря УПЦ сегодня опубликовали историю одной из первых церквей Киевской Руси.

«Cлова святого равноапостольного князя Владимира остаются актуальными и сегодня. Начиная с 996 года, Десятинная церковь восстанавливалась и разрушалась много раз. Глубоко символично, что каждое восстановление храма исторически связано с подъемом государства, а каждое разрушения - с упадком. Впервые храм был разрушен в 1240 году монголо-татарами, последний раз - в 1936 году большевиками», - сообщается на сайте Десятинного монастыря.

Также отмечается, что «в Десятинной церкви решались вопросы государственной важности, потому что он сочетал в себе функцию, как духовную, так и общественную. Десятинная церковь была первым каменным храмом на Руси, центром духовной и общественной жизни народа, достаточно сложной по структуре и назначению, сочетая в себе функции церковного, общегородского и великокняжеского здания».

Ознакомиться подробнее с историей Десятинной церкви можно здесь.
ForUm

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