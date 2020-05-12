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По материалам следователей Службы безопасности Украины получено решение суда о блокировании ведущими отечественными интернет-провайдерами доступа к запрещенным законодательством азартным играм в виртуальной сети, сообщает пресс-центр СБУ.

Сейчас уже закрыт доступ к 59 соответствующим интернет-платформам, в том числе к 20 самым популярным среди украинских азартных игроков.

Службой безопасности Украины будут приниматься все необходимые меры направлены по неукоснительному соблюдению законодательства Украины о запрете игорного бизнеса и привлечению виновных лиц к ответственности.
ForUm

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