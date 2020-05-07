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Высокая заболеваемость COVID-19 среди медработников связана с наибольшим количеством их тестирования.

Об этом на брифинге сказала заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, сообщает Укринформ.

«Большое количество заболевших медиков, их инфицирование, иногда - это бессимптомный процесс, связанный с несколькими причинами. Одна из причин этого то, что медики – это та категория населения, которая больше всего тестируется, поэтому и больше всего выявляется. С другой стороны, к сожалению, у нас в стране игнорировались принципы инфекционного контроля, и это не вина медицинских работников, это комплексная проблема», - сказала Микичак.

Она отметила, что в Минздраве, проанализировав ситуацию относительно средств, которые выделялись больницам на средства индивидуальной защиты, установили, что на это было направлено из бюджетов разных уровней менее 1%.

Кроме того, добавила Микичак, медицинские работники иногда не придерживаются нормативных документов, действующих в Украине уже много лет.

Напомним, в Украине на 7 мая зафиксирован 13691 случай коронавирусной болезни COVID-19. За сутки зафиксировано 507 новых случаев. За все время пандемии в Украине заболели 2660 медработников.
ForUm

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