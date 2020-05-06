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По результатам финансово-хозяйственной деятельности, начиная с 1 января 2020 года, государственные предприятия будут отчислять в государственный бюджет 80% чистой прибыли, вместо 90% как было раньше. Соответствующее решение 6 мая было принято на заседании Кабинета Министров Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе правительства.

В то же время для ГП НАЭК «Энергоатом», ГП «Международный аэропорт «Львов» и ГП «Международный аэропорт «Борисполь» отчисления части чистой прибыли установлены на уровне 30%.

«Благодаря этому решению, субъекты хозяйствования государственного сектора экономики получат больше финансовых ресурсов для направления их на развитие производства. Вместе с тем, новые положения позволят обеспечить выполнение поступлений в государственный бюджет в объемах, определенных законом о государственном бюджете на 2020 год», - заявили в Кабмине.
ForUm

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