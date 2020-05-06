также в разделеСтолица
За сутки в Киево-Печерской лавре COVID-19 заболели еще 17 человек 20
В столице число больных COVID-19 возросло до 1651 человека 14
Протестующие против карантина перекрыли движение в центре Киева 55
И.о. прокурора Киева стал Говда, которого обвиняют в преследовании майдановцев 16
Массовых мероприятий в столице 8 и 9 мая не будет 34
В Киеве проверили 37 рынков, открывают пока 3 26
В Киеве за сутки – 48 заболевших COVID-19 30
Министр экономики будет менять «странную» систему ProZorro 34
В Киеве с сегодняшнего дня могут разрешить продажу «быстрой» еды 13
Киев возместит расходы на кремацию умерших от COVID-19 53
Кличко показал, как Киев дезинфицируют с воздуха 79
Киев ослабляет карантин: разрешат кофейням продавать кофе на вынос 91
«Эффект Велюра»: Аваков заявил о закрытии ряда ресторанов 45
В Киеве уже зафиксировали 1535 случаев COVID- 9 21
В Киеве закрыли проезд по Борщаговскому путепроводу 28
В Киеве – уже 1453 подтвержденных случая COVID-19 38
Кличко прокомментировал предложение Гереги покупать маски у «Эпицентра» 51
Киевляне задолжали за коммуналку уже 6 миллиардов 16

На первом этапе ослабления ограничительных мер наземный общественный транспорт в столице будет работать в ограниченном режиме, а метро откроют по решению правительства. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Наземный общественный транспорт будет работать на первом этапе в ограниченном режиме. До 22 мая точно. Но мы увеличим количество маршрутов в те районы, которые сегодня мало охвачены. Увеличение маршрутов будет касаться. А бизнес, который начнет работу, должен решить вопрос с подвозом своих сотрудников к месту работы. Метро, ​​как я неоднократно говорил, откроется по решению правительства. И это будет не сразу», - отметил мэр столицы.

Кличко добавил, что пригородный транспорт правительство пообещало запустить в первую очередь - с началом ослабления ограничительных мер.

Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин на 3 недели.

25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.

С 6 апреля в Украине усилены карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни.

22 апреля Кабинет Министров принял решение продлить карантин до 11 мая

29 апреля Кабинет Министров принял решение восстановить работу продовольственных рынков в условиях карантина.

Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая, но с 11 мая будет сделан ряд послаблений.  

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что метрополитен в Украине заработает в ограниченном режиме на третьем этапе ослабления карантинных мероприятий.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги