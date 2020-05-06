На первом этапе ослабления ограничительных мер наземный общественный транспорт в столице будет работать в ограниченном режиме, а метро откроют по решению правительства. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Наземный общественный транспорт будет работать на первом этапе в ограниченном режиме. До 22 мая точно. Но мы увеличим количество маршрутов в те районы, которые сегодня мало охвачены. Увеличение маршрутов будет касаться. А бизнес, который начнет работу, должен решить вопрос с подвозом своих сотрудников к месту работы. Метро, ​​как я неоднократно говорил, откроется по решению правительства. И это будет не сразу», - отметил мэр столицы.

Кличко добавил, что пригородный транспорт правительство пообещало запустить в первую очередь - с началом ослабления ограничительных мер.

Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин на 3 недели.

25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.

С 6 апреля в Украине усилены карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни.

22 апреля Кабинет Министров принял решение продлить карантин до 11 мая.

29 апреля Кабинет Министров принял решение восстановить работу продовольственных рынков в условиях карантина.

Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая, но с 11 мая будет сделан ряд послаблений.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что метрополитен в Украине заработает в ограниченном режиме на третьем этапе ослабления карантинных мероприятий.