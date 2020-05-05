За три месяца 2020 года в Украине зафиксировано 236 случаев болезни Лайма, сообщает Центр общественного здоровья.

В течение 2019 было зарегистрировано 4482 случая болезни Лайма среди украинцев. В частности, 833 случая зафиксировали в сельской местности, а 492 у детей до 17 лет.

Болезнь Лайма (клещевой боррелиоз, Лайм-боррелиоз) - инфекционное трансмиссивное заболевание. Инфекцию переносят иксодовые клещи.

Одним из источников инфекции являются кормильцы клещей – небольшие млекопитающие и некоторые виды птиц.

Большинство случаев болезни Лайма (инфекцию переносят клещи) фиксируют с мая до ноября. Это период наивысшей активности иксодовых клещей. Только треть больных может вспомнить эпизод укуса клеща.

Инкубационный период составляет от 1 до 45 дней (7-14 в среднем). Восприимчивость людей к заболеванию высокая.

Вероятность укуса клеща и заражения болезнью Лайма самая высокая среди людей, которые много времени находятся на открытом воздухе, особенно в лесах, лесопарках и тому подобное. От больного к здоровому человеку возбудитель не передается.

Болезнь Лайма может иметь несколько стадий:

раннюю локализованную;

раннюю диссеминированную;

позднюю хроническую.

Ранняя локализована стадия возникает из 1-30 дней (в среднем - через 7) после укуса клеща. Чаще всего в паховой или подколенной области возникает так называемая изолированная мигрирующая эритема. В трети случаев она не развивается, что значительно усложняет своевременные диагностику и лечение.

На месте укуса клеща возникает красная папула с четкими краями. Впоследствии зона гиперемии расширяется, а центр - бледнеет. В некоторых случаях эритема, обычно безболезненна и не чешется, может быть сплошным красным фоном.

Без лечения мигрирующая эритема сохраняется 2-3 недели. У трети людей болезнь завершается на этом этапе. В других - переходит в раннюю диссеминированную стадию.

Ранняя диссеминированная стадия возникает через 3-10 недель после укуса клеща и является результатом гематогенного распространения возбудителя. На этой стадии появляются:

кожные доброкачественные лимфоцитомы, множественные мигрирующие эритемы;

головокружение, краниальные невропатии, в частности паралич Белла, менингизм и менингит

костно-мышечные артралгии и миалгии;

сердечно-сосудистые блокады.

Клинические проявления исчезают самостоятельно.

Поздняя, ​​или хроническая болезнь Лайма возникает спустя месяцы или даже годы после заражения. В этом случае появляются неврологические и ревматологические проявления с преимущественным поражением опорно-двигательного аппарата (артриты) или нервной (нейроборелиоз, хронический атрофический акродерматит).

Иммунитет после перенесенного Лайм-боррелиоза нестерильный, возможна реинфекция с повторным развитием заболевания.

Прививка от Лайм-боррелиоза не существует.

Чтобы предотвратить присасывание клеща, специалисты советуют:

применять репелленты и защитную одежду перед тем, как отправляться в местности, где могут быть клещи;

тщательно осматривать одежду, кожу во время и после посещения леса, парка.

Постконтактная профилактика. У лиц, проживающих на эндемичных территориях, быстрое удаление клеща снижает риск развития заболевания. Заражение маловероятно, если продолжительность прикрепления клеща составляла менее 24 часов, и высоковероятна, если более 72 часов.