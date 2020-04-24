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ГосЧС: В лесах Житомирщины и Киевщины тушат отдельные очаги тления 23

По состоянию на 7:00 24 апреля на территории лесничеств в Житомирской и Киевской областях продолжается тушение отдельных очагов тления травяного настила, пеньков и древесины, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, в Житомирской области по состоянию на 7:00 24 апреля пожары в лесных массивах Овручского района локализованы. Силами ГосЧС оказывается помощь работникам лесных хозяйств по тушению отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины в Виступовицком и Словечанском лесничествах. К тушению привлечены 686 человек и 99 единиц техники.

Также продолжается тушение отдельных очагов травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины вблизи с. Замысловичи Олевского района на территории Поясковского лесничества. К тушению привлечены 105 человек и 27 единиц техники.

В Киевской области по состоянию на 7:00 24 апреля в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГосЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Лубянского, Паришевского, Дитятковского и Денисовецкого лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию 3 ячеек (с. Рассоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и торфяника в ячейках пройденных огнем.

Инженерной техникой создано 863 км минерализованных полос. К тушению привлечены 1 тыс. 66 человек и 253 единицы техники, в том числе 2 вертолета, которыми 23 апреля осуществлено 118 сбросов 236 т воды.

Радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (Киев - 0,011 мР/ч, Киевская область - 0,012 мР/ч. При допустимом фоне 0,05 мР/ч, Чернобыль - 0,021 мР/ч, на КДП Дитятки - 0,02 мР/ч при контрольно допустимом уровне в 0,055 мР/ч).

Как сообщал ForUm, 14 апреля удалось потушить пожар в Чернобыльской зоне отчуждения. Пожары продолжались с 4 по 14 апреля и стали самими масштабными с 1986 года.

16 апреля в Чернобыльской зоне на территории около села Корогод возобновился пожар.

20 апреля Национальная гвардия начала антидиверсионную операцию в связи с лесными пожарами на Полесье. 
ForUm

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