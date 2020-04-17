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Православная церковь Украины может не получить благодатный огонь в этом году, сообщил предстоятель ПЦУ Епифаний в интервью Радио Свобода.

«Уже сложилась такая благочестивая традиция, каждый год привозят благодатный огонь из храма Воскресения Христова, из Кувуклии, Гроба Господня, который сходит каждый год во время богослужения в Великую субботу. В этом году неизвестно, будем ли мы иметь благодатный огонь. Были определенные предложения, но мы не настаиваем на этом», - сказал глава ПЦУ.

По его словам, были предложения, чтобы нанять чартер. «Но я склонен к тому, что лучше те средства, которые используют на самолет, использовать для того, чтобы закупить соответствующие медикаменты или средства защиты для врачей. И поэтому я не уверен, что будет привезен благодатный огонь. Но, возможно, каким-то образом для всех церквей, потому что мы, собираясь, общаясь с государством, с полицией, говорили о том, что если это делать, то делать всем вместе. То есть привезти благодатный огонь для всех церквей или вообще не привозить его в этот такое ответственное время в этом году», - заявил Епифаний.

Накануне посольство Израиля в Украине сообщило, что из-за коронавируса в этом году схождение благодатного огня в Иерусалиме состоится без присутствия паломников и с ограниченным количеством участников.
ForUm

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