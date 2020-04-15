В ближайшее время в Киеве обустроят 10 пунктов, где будут принимать медицинские отходы от населения.
Речь идет об использованных медицинских масках и перчатках. Далее такой мусор будут вывозить на безопасную утилизацию, сообщил депутат Киевсовета, глава постоянной комиссии по вопросам экологической политики Константин Яловой.
«Планируется уже в ближайшее время установить 10 пунктов приема средств индивидуальной защиты – в каждом районе Киева. Горожане смогут сдавать туда использованные маски и перчатки. Все отходы будут собирать и безопасно утилизировать – с соблюдением санитарно-гигиенических норм, установленных законодательством. Этим будут заниматься специализированные компании, имеющие лицензии и оборудование», - сообщил депутат.
Собранные средства индивидуальной защиты будут переданы предприятиям, которые проведут безопасную утилизацию этих отходов.
«Медицинские отходы категории В (потенциально инфицированные маски, перчатки, медицинская одежда, другие предметы, которые могли контактировать с инфицированными жидкостями и т.д.) должны быть герметично упакованы, обязательно обезврежены и уже после этого переданы на предприятия, имеющие специальную лицензию и соответствующее сертифицированное оборудование, для дальнейшей безопасной утилизации - обычно сжигания в специальных печах при высокой температуре», - пояснил Яловой.
Сейчас в Киеве нет мест, куда жители города могут выбросить средства индивидуальной защиты. Поэтому есть потенциальная опасность распространения инфекций из выброшенных масок, перчаток или защитной одежды.
«Сейчас киевляне, даже те, кто хочет безопасно избавиться от использованных средств индивидуальной защиты, просто не знают, как это правильно сделать. Поэтому со свалок и уличных урн маски разлетаются улицами, парками, загрязняя город и распространяя болезнетворные микроорганизмы», - отметил Яловой.
Депутат уверен, что решать вопрос утилизации медицинских отходов от населения нужно как можно быстрее, иначе Киев ожидает мусорный кризис.
«Медицинские маски могут стать новой мусорной проблемой Киева. Они мало чем уступают в загрязнении окружающей среды пластиковым пакетам. Более того, они несут угрозу распространения бактерий и вирусов. Поэтому просто выбросить маску в урну или на помойку - это не решение проблемы», - написал Яловой.
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