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Государственная налоговая служба Украины рекомендует налогоплательщикам придерживаться правильного порядка действий в случае остановки регистрации налоговых накладных или расчетов корректировки (ПН/РК) системой мониторинга рискованности налоговых накладных. Об этом говорится на сайте ГНС Украины.

В случае остановки НН/РК налоговики рекомендуют выяснить причину остановки с Квитанции № 1, которая поступает в электронный кабинет плательщика, и обратиться к Комиссии регионального уровня. Возможны два варианта: в соответствии с установленными критериями, налогоплательщик или его операции отнесены к рискованным. В первом случае следует подать документы на исключение плательщика из перечня рисковых, а во втором случае на разблокирование НН/РК.

Документы Комиссии регионального уровня подаются в электронной форме, сообщается на сайте ГНС Украины. Решение комиссии принимается в течение 5-ти дней и может быть обжаловано в административном порядке в течение 10 дней.

Также в публикации на сайте ГНС привели примеры типичных ошибок налогоплательщиков. Например, рискованные плательщики просят разблокировать НН / РК к решению вопроса об их исключении из списка рискованных. Некоторые плательщики не предоставляют объяснений по операциям, по которым заблокирован НН /РК, либо не придают необходимых подтверждающих документов для разблокировки НН / РК.

Налоговики отмечают, что правительство утвердило порядок приостановления регистрации НН / РК для уменьшения рисков нарушения норм налогового законодательства. Поэтому налогоплательщикам следует четко придерживаться алгоритма действий, установленного Постановлением Кабинета Министров Украины от 11.12.2019 г.. № 1165 "Об утверждении порядков по вопросам остановки регистрации налоговой накладной / расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных".

Государственная налоговая служба Украины создана в 2019 году в процессе реформирования фискальных органов. Она занимается вопросами наполнения государственного и местных бюджетов.
ForUm

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