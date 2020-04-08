Украина оказалась в десятке стран с наибольшим количеством людей в местах лишения свободы. Об этом говорится в отчете Совета Европы за годовой период до конца января 2019 года, сообщает «Европейская правда».

Согласно данным исследования, Украина входит в число стран с наибольшим числом заключенных (52973), наряду с Россией (563166 заключенных), Турцией (269806), Великобританией (Англия и Уэльс) (82236), Польшей (72204), Францией (70059), Германией (63643), Италией (60125) и Испанией (50612).

Кроме того, уровень заключений в Украине - 125,7 заключенных на 100 тысяч населения - выше среднего показателя по Европе - 106 заключенных на 100 тысяч населения. В то же время по этому показателю Украина находится значительно ниже таких стран, как Россия (386 заключенных на 100 тысяч жителей), Турция (329) и Грузия (270).

Согласно информации о заполненности тюрем, 15 стран страдают от общей переполненности мест лишения свободы - речь идет о более 100 заключенных на 100 мест. В десяти из них перенаселенность была особенно серьезной: Турция (123), Бельгия (121), Италия (119), Франция (117), Венгрия (115), Румыния (113), Мальта (107), Греция (107), Австрия (106) и Сербия (106).

В контексте пандемии коронавирусной болезни генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич подчеркнула необходимость того, чтобы соответствующие органы приняли во внимание заявление о принципах, опубликованные Комитетом по предотвращению пыток, касающихся обращения с лицами, лишенными свободы.

«Тюремные администрации и все соответствующие органы власти должны прибегать к альтернативам лишению свободы, в том числе в ситуациях переполненности тюрем, и принимать все возможные меры для защиты как тюремного населения, так и тюремного персонала», - заявила она.

Как сообщалось, во Франции из-за эпидемии коронавируса освободили 6266 заключенных, это 10% лиц, которые содержались в учреждениях отбывания наказания.