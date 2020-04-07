С момента своего появления гель лак стал настоящим хитом у представительниц прекрасного пола. Это бьюти-средство обладает невероятной устойчивостью к внешним воздействиям, при этом будучи легким в применении. Чтобы сделать красивый маникюр, больше не нужно записываться в салон. Купите все необходимое и проведите процедуру самостоятельно в домашних условиях. Как это сделать и что потребуется, расскажут специалисты компании Naomi24.

Инструменты для маникюра гель-лаком в домашних условиях

Для самостоятельного маникюра в домашних условиях нужно купить базовый набор, который имеет такую комплектацию:

Лампа для сушки гель-лака.

Инструменты для удаления кутикулы.

Шлифовальная пилочка или баф для обработки ногтевой пластины.

Праймер или жидкость для снятия липкого слоя.

Безворсовые салфетки.

База и топ.

Апельсиновые палочки или пушер.

Гель-лаки различных цветов.

Масло для кутикулы.

С повышением мастерства и количества проведенных процедур можно докупить в интернет-магазине Naomi24 специальные лампы для маникюра (мини или с вентилятором), аэрограф или фрейзер. Покупайте инструменты и материалы от известных брендов и только в проверенных интернет-магазинах. Не экономьте на здоровье и красоте своих рук.

Пошаговая инструкция, как сделать маникюр гель-лаком

Новичкам лучше всего начинать с одноцветного покрытия, постепенно переходя к более сложным техникам. Способ нанесения гель-лака:

Придайте ногтевой пластине желаемую форму: квадрат, овал, полукруг, круг и так далее.

Отодвиньте кутикулу апельсиновой палочкой и аккуратно удалите кутикулу.

Подготовьте ногти для нанесения гель-лака, обработав поверхность бафом. Это позволит средству лучше сцепиться и дольше сохранять первозданный вид.

Нанесите обезжиривающее средство и покройте ногти тонким слоем праймера. Аккуратно распределите базу по всей поверхности пластины, уделяя особое внимание торцам. Просушите руки в лампе попеременно в течение 30 секунд.

Прокрасьте ногти тонким слоем выбранного цвета гель-лака. Если слоев понадобиться несколько из-за недостаточно насыщенного цвета, то после каждого нанесения просушивайте гель-лак в лампе.

Покройте поверх топом и просушите в последний раз в течение двух минут.

Уберите липкий слой с помощью безворсовых салфеток и смажьте кутикулу маслом.

Распространенные ошибки при маникюре в домашних условиях

Консультанты Naomi24 отмечают ряд ошибок, которые совершают девушки при маникюре в домашних условиях:

Ни в коем случае не занимайтесь уборкой и мытьем посуды в первые несколько часов после завершения процедуры. Абразивные и химические средства могут повредить маникюр.

Не мойте и не держите руки в воде в течение двух часов.

Всегда обезжиривайте ногтевую пластину, а после — не прикасайтесь к ней руками. Так маникюр продержиться намного дольше.

Выдерживайте гель-лак под лампой точное время, указанное производителем.

Покупайте только безворсовые салфетки, а также вытирайте пыль на рабочей поверхности во избежание попадания частичек на гелевое покрытие.

Не отказывайтесь от покупки праймера и топа. Это полностью нарушит всю технологию нанесения гель-маникюра.

Пошаговое выполнение всех рекомендаций и покупка качественных материалов от Naomi24 позволит сделать великолепный маникюр в домашних условиях. Удачи!