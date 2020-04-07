В Киеве подготовили уже 4 базы для обсервации киевлян, которые возвращаются из-за границы.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов.

«Насколько вы знаете, правительство своим решением ввело обязательную процедуру обсервации для всех прибывающих из-за рубежа. Несколько отелей и баз отдыха для обсервации подготовили министерства. - Это объекты, находящиеся на их балансе, - сказал Кличко. - Столица также подготовила 4 таких базы для киевлян. Таким образом Киев теперь может предоставить три тысячи мест для тех, кто будет проходить обсервацию», - отметил мэр.

По его словам, сегодня 207 человек находятся на двухнедельной обсервации в столице.

«На днях должны прибыть еще несколько самолетов с украинцами, возвращающимися из-за границы. Сколько среди них будет киевлян, нам информацию пока не предоставили», - отметил Кличко.