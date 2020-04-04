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Королева Великобритании Елизавета II 5 апреля обратится к нации — это ее четвертое внеочередное обращение со времен восшествия на престол в 1952 году. Очевидно оно связано с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает Букингемский дворец.

«В воскресенье, 5 апреля, в 8:00 вечера Ее Величество королева обратится к Великобритании и Содружеству в телевизионном эфире», — говорится в сообщении.

Это первое внеочередное обращение Елизаветы II с 2002 года, когда умерла ее мать. В общем это четвертое такое обращение — предыдущие были в 1997 году перед похоронами принцессы Дианы и в 1991-м из-за войны в Персидском заливе. Традиционно королева обращается к британцам в Рождество.

Очевидно новое обращение связано с пандемией коронавируса, в последние дни в Великобритании значительно возросло количество смертей от этой инфекции. В частности в сутки 3 апреля в Великобритании умерли 684 человека, общее количество жертв возросло до 3605.

Напомним, у принца Чарльза обнаружили коронавирус, от которого он успешно вылечился.
ForUm

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