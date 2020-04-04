«В воскресенье, 5 апреля, в 8:00 вечера Ее Величество королева обратится к Великобритании и Содружеству в телевизионном эфире», — говорится в сообщении.

Королева Великобритании Елизавета II 5 апреля обратится к нации — это ее четвертое внеочередное обращение со времен восшествия на престол в 1952 году. Очевидно оно связано с пандемией коронавируса.

Это первое внеочередное обращение Елизаветы II с 2002 года, когда умерла ее мать. В общем это четвертое такое обращение — предыдущие были в 1997 году перед похоронами принцессы Дианы и в 1991-м из-за войны в Персидском заливе. Традиционно королева обращается к британцам в Рождество.

On Sunday 5th April at 8pm (BST)

Her Majesty The Queen will address the UK and the Commonwealth in a televised broadcast.



As well as on television and radio, The Queen’s address will be shown on The @RoyalFamily’s social media channels. pic.twitter.com/EADh7WNU7b — The Royal Family (@RoyalFamily) April 3, 2020

Очевидно новое обращение связано с пандемией коронавируса, в последние дни в Великобритании значительно возросло количество смертей от этой инфекции. В частности в сутки 3 апреля в Великобритании умерли 684 человека, общее количество жертв возросло до 3605.

Напомним, у принца Чарльза обнаружили коронавирус, от которого он успешно вылечился.