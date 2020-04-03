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В Белорусской Православной Церкви не считают необходимым в ситуации с распространением коронавируса закрывать храмы и прекращать публичные богослужения.

Фото: БПЦ

В четверг состоялось расширенное заседания Минской епархии под председательством митрополита Павла, сообщает пресс-служба Белорусской Православной Церкви.

«Участники заседания единодушно подтвердили, что при нынешней эпидемиологической обстановке в Республике Беларусь нет оснований для закрытия храмов и прекращения общественных богослужений, однако необходимо строго придерживаться санитарных норм», - говорится в сообщении.

Епархиальный совет решил создать рабочую группу, которой поручено проработать варианты возможного причащения людей, больных коронавирусом и находящихся в изолированных помещениях на стационарном лечении.

Ежедневно, начиная с 4 апреля и до завершения эпидемии, во всех храмах Минской епархии будут совершать колокольный звон 4 раза в день.

Во время совершения звона священнослужители во всех храмах возносят молитву о прекращении коронавирусной инфекции, а все верующие, находящиеся в своих домах и квартирах, призываются к молитве о даровании милости Божией и скорейшем прекращении болезни.

Кроме того, духовенству Минской епархии будет направлено циркулярное письмо с перечнем санитарных мер, которые надлежит соблюдать.
ForUm

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