По меньшей мере три ракеты ударили по территории посольства США в столице Ирака Багдаде в воскресенье, 26 января, сообщает hromadske.

Одна ракета попала в столовую посольства, а две другие приземлились на небольшом расстоянии, сообщил источник AFP.

По меньшей мере три человека пострадали, сообщили агентству Reuters источники безопасности. Если это действительно так, то это будет первый подобный случай за несколько последних лет.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за обстрел.

Премьер-министр Ирака Адель Абдул Махди осудил эту атаку, заявив, что продолжение таких действий может «затянуть Ирак в поле битвы».

Государственный департамент США призвал правительство Ирака выполнить свои обязательства по защите американских дипломатических учреждений.