Об этом сообщили в Офисе президента.

Скалецкая заявила, что на сегодня в Украине не зафиксировано ни одного случая заражения вирусом.

«Выявленные случаи, о которых сообщали СМИ, были обычным гриппом», — добавила она.

Руководительница МОЗ рассказала, что постоянно работает оперативный штаб по согласованию необходимых медицинских и межведомственных действий, также Минздрав подготовил порядок реагирования для больниц и врачей, служб, ответственных за пересечение границы, и лабораторий.

«Сегодня для всех очевидны процедуры в случае выявления, необходимости лечения и диагностики. Есть готовность в лабораториях и по тест-системам для выявления и исключения подозрительных случаев о том, касаются ли они или нет китайского коронавируса. Взаимодействие с международными организациями, которые мониторят на глобальном, межгосударственном уровне, ежедневная», — сказала Скалецкая.

Заместитель министра Виктор Ляшко заверил, что налажена постоянная оперативная коммуникация с пограничной службой, в частности в аэропортах, подготовлена инструкция, как реагировать и проверять пассажиров.

В частности Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала проверять температуру у пассажиров по прибытии самолетов в аэропорты, а в случае обнаружения людей с симптомами болезни — проверять их на вирусы.

«Из-за наличия в болезни инкубационного периода проведена работа с семейными врачами — для мониторинга и своевременного реагирования», — сказал он.

Ляшко также заверил, что в Украине готовы лечить вирус, если его обнаружат.

«Те технологии, которые помогли вылечить людей в Китае, применяются и в Украине. Наши инфекционисты знают о них и готовы ими воспользоваться. С помощью таких же технологий они лечат гриппоподобные заболевания», — уточнил замминистра.

Зеленский, со своей стороны, заявил о необходимости улучшить информирование граждан о ситуации с вирусом и сформировать четкие рекомендации. Также он предложил укомплектовать в аэропорту «Борисполь» медицинский штаб или временную службу.

Кроме этого, представители Минздрава рассказали, что рассматривается возможность создания специальной лаборатории для оперативного выявления вирусов.

В аэропорту «Борисполь» уже измеряют температуру пассажиров инфракрасными термометрами.

Напомним, в Китае из-за коронавируса закрыли уже 13 городов. Зафиксирована первая жертва вне очага первоначального распространения заболевания – в провинции Хубэй.

В Минздраве Украины просят людей избегать тесного контакта с людьми, имеющими симптомы острой респираторной инфекции, и контакта с животными на фермах или в дикой природе. Украина усилила меры в аэропорту «Борисполь» из-за коронавируса. Также Кабмином создан оперативный штаб.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что в Украине зафиксировали три случая подозрения на коронавирус. По ее словам, два из трех случаев не подтвердились.