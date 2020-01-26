В аэропорту Борисполь с 26 января начался температурный скрининг пассажиров на прямых авиарейсах из Китая.

Уже подготовлены специалисты и оборудование, сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Специалисты будут проводить скрининг инфракрасными термометрами.

«Такой метод значительно снижает риск заноса возбудителя болезни в страну», — подчеркнули в МОЗ.

Также для минимизации риска инфицирования коронавируса ВОЗ рекомендует обычные методы профилактики ОРВИ.

Напомним, в Китае из-за коронавируса закрыли уже 13 городов. Зафиксирована первая жертва вне очага первоначального распространения заболевания – в провинции Хубэй.

В Минздраве Украины просят людей избегать тесного контакта с людьми, имеющими симптомы острой респираторной инфекции, и контакта с животными на фермах или в дикой природе. Украина усилила меры в аэропорту «Борисполь» из-за коронавируса. Также Кабмином создан оперативный штаб.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что в Украине зафиксировали три случая подозрения на коронавирус. По ее словам, два из трех случаев не подтвердились.