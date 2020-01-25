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Виновный в крушении самолета МАУ под Тегераном находится в тюрьме. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщает в субботу, 25 января, Isna.

Он отметил, что речь идет о человеке, действия которого привели к тому, что ВС Ирана 8 января по ошибке сбили украинский самолет.

«Человек, который по ошибке сбил в Иране украинский самолет, сегодня находится в тюрьме», - отметил Зариф.

Как сообщал ForUm, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли.

11 января Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.

Офис генерального прокурора изменил квалификацию преступления. Сейчас следствие будет вестись по статьям Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета.

Власти Ирана арестовали несколько человек, подозреваемых в причастности к ракетному обстрелу.
ForUm

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