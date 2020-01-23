Количество умерших в результате инфицирования коронавирусом нового типа в Китае возросло до 25 человек. Кроме того, зафиксировано 616 случаев заражения вирусом, сообщает Sky News со ссылкой на данные местных властей, передает УНИАН.

«Количество людей, умерших из-за нового вируса, в Китае возросло до 25, а общее количество случаев заражения - до 616», - говорится в сообщении.

Город Ухань, который считается эпицентром вспышки вируса и в котором проживает 11 млн человек, сейчас полностью закрыт: все транспортное сообщение с ним, включая железную дорогу, автобусы, метро и паромы, было приостановлено.

Жителям города дано указание носить маски в общественных местах и на работе.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили в конце декабря. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Власти Китая подтвердили, что коронавирус нового типа, вызвавший вспышку пневмонии в стране, способен передаваться в том числе от человека к человеку.

Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии, РФ.

В Минздраве Украины просят людей избегать тесного контакта с людьми, имеющими симптомы острой респираторной инфекции, и контакта с животными на фермах или в дикой природе.