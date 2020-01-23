В четверг, 23 января, городские власти Пекина отменили все праздничные мероприятия по случаю грядущего Нового года по лунному календарю.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на DPA.

«Власти Пекина запретили проводить многолюдные мероприятия, включая празднование Нового года, с целью предотвратить распространение нового коронавируса», - говорится в сообщении.

По сообщениям китайских СМИ, среди отмененных мероприятий – традиционные храмовые ярмарки в столице Китая.

Новый год по восточному календарю будет праздноваться в ночь на 25 января.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили в конце декабря. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Власти Китая подтвердили, что коронавирус нового типа, вызвавший вспышку пневмонии в стране, способен передаваться в том числе от человека к человеку.

Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии, РФ.

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По данным на 23 января, количество умерших в результате инфицирования коронавирусом нового типа в Китае возросло до 25 человек. Кроме того, зафиксировано 616 случаев заражения вирусом. Зафиксирована первая жертва вне очага первоначального распространения заболевания – в провинции Хэбэй.

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