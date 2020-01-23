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Вчера, 22 января, в Херсоне неизвестные сожгли офис «Партии Шария».

Как сообщает пресс-служба областной полиции, около 23:50 в «Единый центр 102» позвонил дежурный службы по чрезвычайным ситуациям. Сотрудник ГосЧС сообщил, что в Херсоне по ул. Университетской горит помещение офиса одной из политических партий. На место происшествия выехали руководство и следственно-оперативная группа Херсонского отдела полиции.

Как рассказал начальник Херсонского отдела полиции Александр Говорун, последствия пожара могли быть непредсказуемы. Ведь офис находится на первом этаже 5-ти этажного жилого дома. Сотрудники ГосЧС оперативно ликвидировали пожар и никто из граждан не пострадал. В ходе осмотра места происшествия полицейские установили, что помещение подожгли намеренно. Установлено, что злоумышленник разбил окно и забросил внутрь комнаты стеклянную бутылку с легковоспламеняющимся веществом.

С места преступления изъяты вещественные доказательства, которые направлены на исследование. В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.194 УК «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» (наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет). Проводятся первоочередные следственно-оперативные действия.

В то же время «Партия Шария. Херсон» сообщила в соцсети, что подожгли ее офис.
ForUm

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