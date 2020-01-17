Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что на следующей неделе в Украину приедет специальный представитель правительства Ирана, чтобы принести официальные извинения и дать разъяснения в связи с катастрофой украинского самолета. Об этом он сказал 17 января во время выступления с трибуны Верховной Рады, сообщает hromadske.

«В ближайшее время, думаю, в начале следующей недели в Украину приедет специальный представитель правительства Ирана с официальными извинениями и своими разъяснениями. У нас будет возможность с ним встретиться», — сказал Пристайко.

Он добавил, что уже были созданы механизмы работы совместной группы по уголовному расследованию. Также такая группа есть в ООН. Она рассматривает возможность усиления международного давления на Иран, несмотря на то, что иранская сторона пока соглашается сотрудничать.

Пристайко отметил, что сейчас это сотрудничество держится «фактически на слове» и «политическом заявлении лидера Ирана».

Также министр сообщил, что сейчас идет подготовка еще одного телефонного разговора президентов Ирана и Украины.

Как сообщал ForUm, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли.

11 января Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.

Офис генерального прокурора изменил квалификацию преступления. Сейчас следствие будет вестись по статьям Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета.

Власти Ирана арестовали несколько человек, подозреваемых в причастности к ракетному обстрелу.

16 января эксперты Министерства внутренних дел Украины, находящиеся в Тегеране, получили ДНК-профили останков всех 11 украинских граждан, которые погибли в результате сбития самолета МАУ.