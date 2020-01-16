Премьер-министр Алексей Гончарук – лучший премьер-министр за всю историю Украины, заявил министр экономики Тимофей Милованов.

«Нет коррупции в правительстве, нет дерибана позиций, нет дерибана бюджета, нет дерибана государственных предприятий. Нет квот в политических назначениях. В моем министерстве все назначения и увольнения делаю я. Такого в Украине никогда не было. Всегда вкручивали смотрящих», - написал он в Facebook.

«Как я интерпретирую то, что происходит сейчас? Сейчас идет очередная атака на премьер-министра от тех, кто хочет поставить на его место нечестного и более лояльного человека. Это наезд – и он будет отражен», - заявил Милованов.

По его словам, «состояние экономики лучшее за годы»: «Сейчас экономика Украины растет высокими темпами – в II и III кварталах темпы роста ВВП превысили 4% и были одними из самых высоких в Европе. Рост стимулируется как значительным внутренним спросом (потребительским и инвестиционным), так и ростом производительности в сельском хозяйстве. В четвертом квартале рост продолжается, хотя мы ожидаем немного ниже результаты, чем 4 процента».

Министр заявил, что укрепление обменного курса и накопления международных резервов (к 7-летнего максимума - 25 млрд долларов) отражают стремительное улучшение оценок украинской экономики населением, бизнесом и нерезидентами, а также улучшение состояния текущего счета платежного баланса.

«В частности, дефицит текущего счета за 11 месяцев 2019 сократился до 3,4 млрд долл. США (с 4,2 млрд долл. США за 11 месяцев 2018), тогда как приток прямых иностранных инвестиций вырос до 2,5 млрд долларов за этот же период. Во многом это стало следствием совместных усилий правительства и НБУ по снижению инфляции, которая сейчас упала до нижней границы целевого коридора 4,1%», - написал Милованов.

Он также рассказал об экономической стратегии.

«Правительство верит в структурные реформы, рыночную экономику и инвестиции. Краткосрочный рост придет из-за увеличения внутренних и внешних инвестиций (выше я отметил, что уровень инвестиций в этом году увеличился). Средне и долгосрочный рост обеспечивается структурными реформами. Прежде всего, в трех ключевых направлениях – рынок труда, рынок капитала и рынок земли. Эти рынки должны быть либерализованы и заработать эффективно. И критически важны реформы правоохранительных органов и судебной системы. Верховенство права должно обеспечить неприкосновенность прав собственности и особенно инвестиций. Наконец, мы планируем провести налоговую реформу с целью стимулирования развития бизнеса, повышение зарплат и инвестиций. И я лично надеюсь на значительное смягчение монетарной политики - снижение учетной ставки НБУ, и тому подобное. Это позволит снизить стоимость кредитов для бизнеса», - отметил министр.

Как сообщал ForUm, 15 января в сети появилась запись, где якобы премьер-министр Украины Алексей Гончарук, первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова и глава Минфина Оксана Маркарова обсуждали курс доллара и экономические вопросы перед встречей с президентом Зеленским.

На записи слышно, как мужской голос, похожий на голос премьера, утверждает, что «он полный профан в экономике», а у «Зеленского очень примитивное понимание экономических процессов».

Позже была опубликована вторая часть прослушки совещания, на которой собеседники обсуждают снижение экономического роста в Украине, и третья, где речь шла об экономической стратегии развития Украины.

Пресс-служба Кабмина заявила, что не располагает информацией о подлинности какой-либо аудио- или видеозаписи, подчеркнув, что Гончарук не писал заявление об отставке.

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