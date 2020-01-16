Председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает фейком появившиеся в сети аудиозаписи якобы совещания у премьера Алексея Гончарука.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, сообщает Укринформ.

«Вопрос так называемых «пленок Гончарука» вчера на заседании фракции не поднимался. Мое личное мнение: это точно нарезка, это точно монтаж. Более того, там есть манипуляции... То есть надо разбираться в общем, если в этом есть необходимость, но я послушал и ничего такого суперуголовного там не нашел», - сказал Арахамия.

На вопрос журналистов, выносился ли на рассмотрение членов фракции вопрос о возможной отставке Гончарука, Арахамия ответил отрицательно.

«Более того, была у нас одна группа народных депутатов из фракции, так сказать, группа влияния, которая настаивала, чтобы сделать какое-то сигнальное голосование внутри фракции - и получили целых 10 голосов», - уточнил политик.

Вместе с тем он подчеркнул, что пока нет оснований менять состав правительства из-за «каких-то пленок, которые нарезаны непонятно кем, непонятно для чего».

Как сообщал ForUm, 15 января в сети появилась запись, где якобы премьер-министр Украины Алексей Гончарук, первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова и глава Минфина Оксана Маркарова обсуждали курс доллара и экономические вопросы перед встречей с президентом Зеленским.

На записи слышно, как мужской голос, похожий на голос премьера, утверждает, что «он полный профан в экономике», а у «Зеленского очень примитивное понимание экономических процессов».

Позже была опубликована вторая часть прослушки совещания, на которой собеседники обсуждают снижение экономического роста в Украине, и третья, где речь шла об экономической стратегии развития Украины.

Пресс-службе Кабмина заявила, что не располагает информацией о подлинности какой-либо аудио- или видеозаписи, подчеркнув, что Гончарук не писал заявление об отставке.