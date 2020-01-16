Офис генерального прокурора активизировал процесс досудебного расследования в уголовном производстве по факту нападения на семью местного депутата и убийства его 3-летнего сына. Об этом шла речь на совещании под председательством заместителя генпрокурора Гюндуза Мамедова с руководителями следствия Нацполиции и группы прокуроров, которая была изменена 13 января, сообщает пресс-служба ОГП.

Во время совещания была заслушана информация о ходе расследования и дальнейших процессуально-следственных действиях в указанном уголовном производстве.

Отдельное внимание было акцентировано на принятии мер по скорейшей отработке версий и мотивов преступления, а также завершении досудебного расследования в надлежащие сроки.

Как сообщал ForUm, 1 декабря в центре Киева на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской неизвестный открыли огонь по автомобилю Range Rover бизнесмена и депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, в результате чего погиб его трехлетний сын, находившийся в авто.

2 декабря полиция сообщила о задержании подозреваемых в убийстве.

Заместитель командира Украинской добровольческой армии (УДА), командир 8-го отдельного батальона «Аратта» Андрей «Червень» Гергерт подтвердил, что задержанные по подозрению в покушении на Соболева служили в его батальоне. «И Семенов, и Лаврега были у меня», – сказал он.

Следователи изъяли оружие, из которого стреляли в мальчика в Киеве.

Задержанным объявлено о подозрении. 4 декабря суд отправил под арест на 2 месяца без права залога подозреваемого в убийстве Андрея Лаврегу.

Причастным к организации преступления следствие считает 25-летнего уроженца Российской Федерации, который привлек в качестве исполнителя 20-летнего бывшего бойца АТО. Они познакомились в зоне проведения ООС на территории Донецкой области.

Вчера, 15 января, Соболев пообещал 2 млн грн вознаграждения за помощь в установлении заказчика преступления.