также в разделеОбщество
Украина предложила создать в ТКГ подгруппу по вопросам границы 20
МВД начало расследовать хакерскую атаку на сайт «Квартала 95» 15
Нардепы просят СБУ запретить въезд в Украину Сюткину и Серову 11
Новый премьер РФ попал в базу «Миротворца» 44
В Украину из Турции пытались ввезти фальсифицированные лекарства от рака 22
ЦПК: Нацгвардии хотят дать полномочия военной разведки 26
УГО открестилось от «слива» «пленок Гончарука» 21
Охранника обломков авиалайнера МН17 могут выпустить под залог 17
Сегодня в Украине чествуют память «киборгов» 16
Замглавы ОП Ковалив отрицает участие в скандальном совещании с Гончаруком 19
Закон об уголовной ответственности за кнопкодавство вступил в силу 21
Сюткин, называвший аннексию Крыма «восстановлением справедливости», собрался в Киев 25
Зеленский почтил память граждан Канады, погибших в авиакатастрофе в Иране 20
На Житомирщине проснулись три медведя 33
Украинцы смогут пользоваться Интернетом во время полета в самолете 19
15 января. Картина дня 21
Фигуранта дела Окуевой подозревают в еще одном громком убийстве 23
Украина направила Ирану второй запрос о «черных ящиках» PS752, ответа нет 26

Офис генерального прокурора активизировал процесс досудебного расследования в уголовном производстве по факту нападения на семью местного депутата и убийства его 3-летнего сына. Об этом шла речь на совещании под председательством заместителя генпрокурора Гюндуза Мамедова с руководителями следствия Нацполиции и группы прокуроров, которая была изменена 13 января, сообщает пресс-служба ОГП.

Во время совещания была заслушана информация о ходе расследования и дальнейших процессуально-следственных действиях в указанном уголовном производстве.

Отдельное внимание было акцентировано на принятии мер по скорейшей отработке версий и мотивов преступления, а также завершении досудебного расследования в надлежащие сроки.

Как сообщал ForUm, 1 декабря в центре Киева на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской неизвестный открыли огонь по автомобилю Range Rover бизнесмена и депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, в результате чего погиб его трехлетний сын, находившийся в авто.

2 декабря полиция сообщила о задержании подозреваемых в убийстве. 

Заместитель командира Украинской добровольческой армии (УДА), командир 8-го отдельного батальона «Аратта» Андрей «Червень» Гергерт подтвердил, что задержанные по подозрению в покушении на Соболева служили в его батальоне.  «И Семенов, и Лаврега были у меня», – сказал он.

Следователи изъяли оружие, из которого стреляли в мальчика в Киеве.

Задержанным объявлено о подозрении. 4 декабря суд отправил под арест на 2 месяца без права залога подозреваемого в убийстве Андрея Лаврегу.

Причастным к организации преступления следствие считает 25-летнего уроженца Российской Федерации, который привлек в качестве исполнителя 20-летнего бывшего бойца АТО. Они познакомились в зоне проведения ООС на территории Донецкой области.

Вчера, 15 января, Соболев пообещал 2 млн грн вознаграждения за помощь в установлении заказчика преступления.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1699 грн.
11
Теги