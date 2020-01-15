Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил о невозможности лишить мандата народного депутата Романа Иванисова, сообщает Радио Свобода.

«Что я могу сделать. Есть закон Украины. Я могу давить с точки зрения моральной стороны. С ним был разговор неоднократно. Почему он, как вы думаете, так долго не выходил на работу? Это именно с давлением и связано. Но, к сожалению, не всегда давление моральное может работать так, как давление может законодательное. По закону он имеет право оставаться депутатом. Мы его лишили членства в нашей фракции, мы лишили его членства в нашей партии «Слуга народа». Он внефракционный, беспартийный депутат», - сказал он.

Арахамия добавил, что лично разговаривал с Иванисовым относительно сообщений о судимости за изнасилование, и тот «объяснил, что это произошло давно, он отбыл наказание и после того показал себя как нормальный человек».

Напомним, 20 ноября 2019 генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что народный депутат «Слуги народа» Руслан Иванисов имеет погашенную судимость по обвинению в изнасиловании.

Позже в ГПУ заявили, что информация еще непроверенна.

Нардеп приостановил членство во фракции на время проверки обнародованной в СМИ информации.

25 ноября Иванисова исключили из партии «Слуга народа».

Зеленский обещал заставить Иванисова сложить мандат, если информация о преступлении подтвердится.

14 января Иванисов пришел на заседание ВР.