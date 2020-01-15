также в разделеПолитика
Медведчук: Попытки власти любой ценой продать землю навязаны внешним управлением МВФ 10
Канадский институт международных отношений: Без усилий Медведчука самый крупный обмен не состоялся бы 14
Зеленский хочет компенсаций от Ирана и призвал Германию помочь 43
Генерал армии США назвал Украину ключевым партнером НАТО 16
В США обнародовали переписку помощника Джулиани с Луценко 728
МИД Украины ответило Израилю на обвинения в антисемитизме 41
Украина готова отправить в Ирак своих военных 55
Рада лишила Венедиктову мандата 40
СМИ: Зеленский пока не планирует кадровых изменений в Кабмине 10
Медведчук: Ужесточение трудового законодательства противоречит Конституции и нарушает права людей 20
В «СН» сказали, кто возглавит Комитет по внешней политике вместо Яременко 16
Нардепы предварительно одобрили закон о вспомогательных органах ВР 20
Медведчук: Народные депутаты не имеют ни морального, ни юридического, ни политического права сегодня повышать себе заработную плату 30
Рада предварительно одобрила отмену адвокатской монополии 72
Иванисов, которого Зеленский обещал заставить сложить мандат, пришел в Раду 54
В Раде – первые кнопкодавы в 2020 году 69
Медведчук: Без мира на Донбассе вопросы развития страны и экономики мы не решим 73
Бумажные отчеты о финансировании партий уйдут в прошлое 15

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил о невозможности лишить мандата народного депутата Романа Иванисова, сообщает Радио Свобода.

«Что я могу сделать. Есть закон Украины. Я могу давить с точки зрения моральной стороны. С ним был разговор неоднократно. Почему он, как вы думаете, так долго не выходил на работу? Это именно с давлением и связано. Но, к сожалению, не всегда давление моральное может работать так, как давление может законодательное. По закону он имеет право оставаться депутатом. Мы его лишили членства в нашей фракции, мы лишили его членства в нашей партии «Слуга народа». Он внефракционный, беспартийный депутат», - сказал он.

Арахамия добавил, что лично разговаривал с Иванисовым относительно сообщений о судимости за изнасилование, и тот «объяснил, что это произошло давно, он отбыл наказание и после того показал себя как нормальный человек».

Напомним, 20 ноября 2019 генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что народный депутат «Слуги народа» Руслан Иванисов имеет погашенную судимость по обвинению в изнасиловании.

Позже в ГПУ заявили, что информация еще непроверенна.

Нардеп приостановил членство во фракции на время проверки обнародованной в СМИ информации.  

25 ноября Иванисова исключили из партии «Слуга народа».

Зеленский обещал заставить Иванисова сложить мандат, если информация о преступлении подтвердится.

14 января Иванисов пришел на заседание ВР.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1699 грн.
11
Теги