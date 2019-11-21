Руководство государства готово к очистке власти от людей, совершивших уголовные преступления. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя скандал с нардепом Романом Иванисовым.

«Мы всегда говорили, что готовы к очищению, и это – правильно. Ни в правительстве, ни на местах, ни в областях, ни даже в партии «Слуги народа» не останется никого из тех, кто причастен хоть к чему-то криминальному», - заявил он.

По словам Зеленского, он лично проверит, действительно ли причастен один из народных депутатов фракции «слуг народа» к совершению тяжкого преступления, о чем сообщили СМИ.

«Если завтра будет хоть один факт, хоть что-то, я заставлю этого человека сложить мандат. Вы знаете, что уже двух людей мы отправили. Это, наверное, будет третий человек, если он причастен», - заявил Президент.

Напомним, 20 ноября генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что народный депутат «Слуги народа» Руслан Иванисов имеет погашенную судимость по обвинению в изнасиловании.

Позже в ГПУ заявили, что информация еще непроверенна.