также в разделеПолитика
В Гааге начались первые слушания по керченскому делу 18
Зеленский о «прослушке» Трубы: Будем разбираться 23
Зеленский использует СБУ для преследования народных депутатов партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» 36
Рябошапка обещает: ни одно из дел Майдана не будет потеряно 17
КИУ: В «Слуге народа» официально никто не работает 36
Зеленский прокомментировал высказывания Коломойского о векторе Украины 22
Зеленские почтили память Героев Небесной Сотни 23
Украина потребует у РФ имущество с возвращенных кораблей 44
Совет по вопросам свободы слова призвал Портнова не прикрываться журналистским удостоверением 21
Курсы для «слуг народа» в Трускавце стоили более 11 миллионов 24
Медведчук возглавил межфракционное депутатское объединение в парламенте Украины 24
Зеркаль об отставке: Я не тот персонаж, который о дружбе с РФ 51
«Трубу прорвало»: Директор ГБР заявил, что не собирается в отставку из-за фейков 40
Зеленский спустя сутки выразил соболезнования в связи со смертью комбрига 100
Зеленский поручил раньше срока открыть мост в Станице Луганской 47
Медведчук: Земельный кодекс 2001 года дал украинцам право собственности на землю и запрет на владение землей иностранцами 27
Медведчук: Украинский народ вынужден работать на иностранных и внутренних кредиторов из-за непрофессионализма новой власти 49
ГБР обнародовало перечень производств с участием Порошенко 132

Руководство государства готово к очистке власти от людей, совершивших уголовные преступления. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя скандал с нардепом Романом Иванисовым.

«Мы всегда говорили, что готовы к очищению, и это – правильно. Ни в правительстве, ни на местах, ни в областях, ни даже в партии «Слуги народа» не останется никого из тех, кто причастен хоть к чему-то криминальному», - заявил он.

По словам Зеленского, он лично проверит, действительно ли причастен один из народных депутатов фракции «слуг народа» к совершению тяжкого преступления, о чем сообщили СМИ.

«Если завтра будет хоть один факт, хоть что-то, я заставлю этого человека сложить мандат. Вы знаете, что уже двух людей мы отправили. Это, наверное, будет третий человек, если он причастен», - заявил Президент.

Напомним, 20 ноября генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что народный депутат «Слуги народа» Руслан Иванисов имеет погашенную судимость по обвинению в изнасиловании.

Позже в ГПУ заявили, что информация еще непроверенна.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1286 грн.
23
Теги