Украинские специалисты в Иране получили доступ к «черным ящикам» самолета, который 8 января потерпел авиакатастрофу вблизи Тегерана. Об этом министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил сегодня на брифинге в Киеве, сообщает УНИАН.

По его словам, в Тегеран в составе специальной группы вылетели около 50-ти человек, которые сейчас пытаются реконструировать самолет, чтобы понять, что с ним произошло.

«Мы получили доступ к деталям самолета, к месту падения ... к «черным ящикам», с которым мы планируем в ближайшее время начать реконструкцию переговоров. Мы также получили доступ к записи переговоров между диспетчерами из Центра управления полетами в аэропорту Тегерана и украинскими пилотами», - отметил он.

Как сообщал ForUm, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании »Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли.

Из Киева в Иран прибыл борт транспортной авиации Вооруженных сил Украины с 45 специалистами различных отраслей, которые будут привлечены к выяснению обстоятельств катастрофы самолета и идентификации тел погибших.

9 января канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что разведывательные службы Канады и ее союзников считают попадание иранской ракеты класса «земля-воздух» причиной крушения самолета

Украинские специалисты изучает версию поражения «Боинга» компании «Международные авиалинии Украины» ракетой ЗРК «Тор» российского производства, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Официальный представитель правительства Ирана Али Рабей назвал обвинения в том, что Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» был сбит иранской ракетой, большой ложью и мошенничеством.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но на данный момент не подтверждена.