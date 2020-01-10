Ракету, которая могла сбить самолет МАУ в Тегеране, вероятно, выпустили с секретной иранской военной базы IRSG.
Об этом сообщил один из расследователей Bellingcat журналист Кристо Грозев.
«Учитывая визуально воспринимаемую скорость движения ракеты относительно фактически известной скорости «Тор-М», я смог вычислить угол относительно траектории. Это расстояние от места запуска составляло около 6,5 км. Один кандидат: секретная база IRSG», - написал он в Twitter.
It appears pretty convincing that this may indeed be the spot from which the video was recorded, which increases the probability this is a legitimate video.— Christo Grozev (@christogrozev) 9. ledna 2020
Как сообщал ForUm, 9 января канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что разведывательные службы Канады и ее союзников считают попадание иранской ракеты класса «земля-воздух» причиной крушения самолета «Международных авиалиний Украины» (МАУ) возле Тегерана.
Официальный представитель правительства Ирана Али Рабей назвал обвинения в том, что Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» был сбит иранской ракетой, большой ложью и мошенничеством.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но на данный момент не подтверждена.
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