Ракету, которая могла сбить самолет МАУ в Тегеране, вероятно, выпустили с секретной иранской военной базы IRSG.

Об этом сообщил один из расследователей Bellingcat журналист Кристо Грозев.

«Учитывая визуально воспринимаемую скорость движения ракеты относительно фактически известной скорости «Тор-М», я смог вычислить угол относительно траектории. Это расстояние от места запуска составляло около 6,5 км. Один кандидат: секретная база IRSG», - написал он в Twitter.

It appears pretty convincing that this may indeed be the spot from which the video was recorded, which increases the probability this is a legitimate video.