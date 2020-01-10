также в разделеОбщество
В ЕС ждут правдоподобного расследования катастрофы украинского самолета в Иране 6
В Харькове во время подавления бунта в колонии пострадали 22 человека 27
ОГП: В Украине закрыли 911 нелегальных игорных заведений 12
ФРГ: Версию ракетного удара по самолету МАУ надо воспринимать очень серьезно 51
Умер потерпевший в деле фигурантов расследования убийства Шеремета 88
Суд Швейцарии обязал РФ выплатить компенсацию украинским компаниям 80
СМИ: Место крушения «Боинга» уже почти полностью зачищено 37
Суд оставил Антоненко в СИЗО, отказавшись приобщить экспертизу к делу 25
В «ДНР» начали конфискацию авто на украинских номерах 28
Крушение самолета МАУ: Пристайко заявил о получении важных данных от США 59
Задержан боевик, охранявший сбитый на Донбассе «Боинг» 44
На КПВВ «Майорское» задержали мужчину со взрывчаткой 15
Иран попросит Украину помочь с расшифровкой «черных ящиков» 32
ГБР подозревает двух военных в торговле наркотиками 42
Пограничники задержали на «Чонгаре» крымского «самообороновца» 22
Офис генпрокурора запросил у Канады всю информацию по авиакатастрофе 29
Дело Шеремета: Судьи пожаловались на адвоката Кузьменко 39
Новый ляп: Зеленский выразил соболезнования жителям «Канадии» 92

Ракету, которая могла сбить самолет МАУ в Тегеране, вероятно, выпустили с секретной иранской военной базы IRSG.

Об этом сообщил один из расследователей Bellingcat журналист Кристо Грозев.

«Учитывая визуально воспринимаемую скорость движения ракеты относительно фактически известной скорости «Тор-М», я смог вычислить угол относительно траектории. Это расстояние от места запуска составляло около 6,5 км. Один кандидат: секретная база IRSG», - написал он в Twitter.

 


 

 

Как сообщал ForUm, 9 января канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что разведывательные службы Канады и ее союзников считают попадание иранской ракеты класса «земля-воздух» причиной крушения самолета «Международных авиалиний Украины» (МАУ) возле Тегерана.

Официальный представитель правительства Ирана Али Рабей назвал обвинения в том, что Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» был сбит иранской ракетой, большой ложью и мошенничеством. 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но на данный момент не подтверждена.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
5999 грн.
29
Теги