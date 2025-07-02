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Надзвичайні події

На Поділлі прикордонники затримали ухилянта-каякера

На Поділлі прикордонники затримали ухилянта-каякера

Під час нічного патрулювання в районі Кучурганського лиману прикордонники Подільського загону виявили незвичного «мандрівника» - чоловіка на надувному човні, який намагався незаконно перетнути придністровський сегмент українсько-молдовського кордону.

29-річний житель Києва діяв за інструкціями одного з телеграм-каналів. За порадою адміна, він заздалегідь придбав човен і необхідне спорядження та вирушив до лиману. Свою «допомогу» ділок оцінив у 4 тисячі доларів США, які киянин переказав на його криптогаманець.

Однак, ще на старті запливу, на заваді стали прикордонники, які помітили та затримали порушника.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ДПСУухилянткаякПоділля
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