На Поділлі прикордонники затримали ухилянта-каякера

Під час нічного патрулювання в районі Кучурганського лиману прикордонники Подільського загону виявили незвичного «мандрівника» - чоловіка на надувному човні, який намагався незаконно перетнути придністровський сегмент українсько-молдовського кордону.



29-річний житель Києва діяв за інструкціями одного з телеграм-каналів. За порадою адміна, він заздалегідь придбав човен і необхідне спорядження та вирушив до лиману. Свою «допомогу» ділок оцінив у 4 тисячі доларів США, які киянин переказав на його криптогаманець.



Однак, ще на старті запливу, на заваді стали прикордонники, які помітили та затримали порушника.