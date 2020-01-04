Представитель вооруженных сил США Майлз Каггинз отверг обвинения в нанесении авиаудара на севере Багдада, который убил шесть человек.

Об этом представитель коалиции против ИД написал в Twitter.

«Коалиция не проводила авиаударов вблизи района Таджи (север Багдада) в последние дни», — сообщил Каггинз.

FACT: The Coalition @CJTFOIR did NOT conduct airstrikes near Camp Taji (north of Baghdad) in recent days. — OIR Spokesman Col. Myles B. Caggins III (@OIRSpox) 4 января 2020 г.

Ранее иракские СМИ написали, что воздушные силы США нанесли удар по автоколонне вооруженного формирования Хашд аш-Шааб (ополчение) на севере Багдада, погибли по меньшей мере шесть человек.

Как сообщалось, в ночь на 3 января командующий спецсилами «Эль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты ракетным ударом в районе аэропорта Багдада. Они на момент гибели находились в автомобилях.

Удар по Сулеймани был нанесен по распоряжению президента США Дональда Трампа. Ранее он пригрозил Ирану, если что-нибудь случится с посольством США в Ираке.

31 декабря в Багдаде протестующие прорвались на территорию посольства США в Ираке, разгромив помещение пропускного пункта, разбив камеры наблюдения и окна.