Донецький "Шахтар" досяг згоди та підписав контракт із Ардою Тураном, який стане новим головним тренером гірників. Про це повідомляє турецьке видання Ajansspor.

За даними медіа, Арда Туран очолить донецький "Шахтар" у наступному сезоні. Подробиць щодо угоди не повідомляють.

Водночас, "Шахтар" поки не підтверджує цю інформацію. Це ж стосується "Еюкспора", який нині очолює Арда Туран.

Ajansspor також повідомляє, що "Еюкспор" вже шукає нового головного тренера. Серед кандидатів розглядають іспанця Альберта Рієру, а також італійців Фабіо Каннаваро та Андреа Пірло.

На початку травня ЗМІ писали, що Арда Туран може очолити "Шахтар". Повідомлялося, що представники "гірників" зустрічалися з 38-річним турецьким фахівцем у Лондоні.

Головний тренер турецького клубу "Еюпспор" Арда Туран може очолити донецький "Шахтар". Сторони вже нібито провели переговори та близькі до укладання угоди.

Також після перемоги "Шахтаря" у Кубку України з футболу директор з футболу клубу Даріо Срна у флеш-інтерв’ю не став спростовувати можливий прихід Турана.

У поточному сезоні "Шахтар" під керівництвом Маріно Пушича не зміг захистити свій чемпіонський титул. "Гірники" достроково забезпечили собі бронзові медалі, поступившись "Динамо" та "Олександрії". Водночас, завдяки перемозі у Кубку України виступлять у кваліфікації Ліги Європи.