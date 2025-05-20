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Спорт

ФК "Шахтар" підписав контракт з Ардою Тураном на посаду тренера, – ЗМІ

ФК "Шахтар" підписав контракт з Ардою Тураном на посаду тренера, – ЗМІ

Донецький "Шахтар" досяг згоди та підписав контракт із Ардою Тураном, який стане новим головним тренером гірників. Про це повідомляє турецьке видання Ajansspor.

За даними медіа, Арда Туран очолить донецький "Шахтар" у наступному сезоні. Подробиць щодо угоди не повідомляють.

Водночас, "Шахтар" поки не підтверджує цю інформацію. Це ж стосується "Еюкспора", який нині очолює Арда Туран.

Ajansspor також повідомляє, що "Еюкспор" вже шукає нового головного тренера. Серед кандидатів розглядають іспанця Альберта Рієру, а також італійців Фабіо Каннаваро та Андреа Пірло.

На початку травня ЗМІ писали, що Арда Туран може очолити "Шахтар". Повідомлялося, що представники "гірників" зустрічалися з 38-річним турецьким фахівцем у Лондоні.

Головний тренер турецького клубу "Еюпспор" Арда Туран може очолити донецький "Шахтар". Сторони вже нібито провели переговори та близькі до укладання угоди.

Також після перемоги "Шахтаря" у Кубку України з футболу директор з футболу клубу Даріо Срна у флеш-інтерв’ю не став спростовувати можливий прихід Турана.

У поточному сезоні "Шахтар" під керівництвом Маріно Пушича не зміг захистити свій чемпіонський титул. "Гірники" достроково забезпечили собі бронзові медалі, поступившись "Динамо" та "Олександрії". Водночас, завдяки перемозі у Кубку України виступлять у кваліфікації Ліги Європи.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

футболФК ШахтарНовини спорту
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