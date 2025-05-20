Засновнику месенджера Telegram заборонили виїхати з Парижа до США

Прокуратура Парижа (Франція) відмовила засновнику месенджера Telegram Павлу Дурову у виїзді до США для переговорів з інвестиційними фондами.

Як передає Укрінформ, про це Politico розповіли у столичній прокуратурі.

В Офісі прокурора Парижа заявили, що ухвалили це рішення ще 12 травня «на тій підставі, що така поїздка за кордон не вважається обов’язковою або виправданою».

Самого Дурова затримали в серпні 2024 року в аеропорту Парижа.

Він перебуває під суворим юридичним контролем з вересня минулого року, коли йому пред'явили звинувачення за шістьма пунктами, пов'язаними з незаконною діяльністю в додатку, яким він керує.

Дурову заборонено залишати Францію без дозволу.

У прокуратурі додали, що він отримував дозвіл для поїздки в Дубай з 15 березня по 7 квітня. Народжений у Росії Дуров є громадянином, серед інших країн, Франції та Об'єднаних Арабських Еміратів.

Зазначається, що після свого затримання Дуров дедалі більше критикує французьку владу.

У неділю, 18 травня, коли виборці йшли на виборчі дільниці для голосування у другому турі президентських виборів у Румунії, Дуров стверджував, що французький уряд, включаючи голову французької Зовнішньої розвідки Ніколя Лернер, попросив його заборонити Telegram-акаунти, повʼязані з румунськими ультраправими напередодні голосування.

Париж категорично заперечив ці заяви Дурова.

Популярний месенджер Telegram за три місяці після затримання його засновника Павла Дурова у Франції передав органам США дані понад 2 250 користувачів.

Зазначимо, що Павєл Дуров дуже "любить" розмноження. Він має двох дітей від колишньої дружини Дар'ї Бондаренко: доньку, народжену в 2009 році, та сина Михайла, народженого в 2010 році. Крім того, Дуров став батьком ще понад 100 дітей завдяки донорству сперми.