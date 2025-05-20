США не перешкоджають партнерам по НАТО знаходити для України додаткові батареї ППО Patriot

Чинна адміністрація президента США наразі не має планів виділяти нові пакети військової допомоги на додачу до тієї зброї, яка постачається в межах раніше ухвалених програм. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, якого цитує Clash Report.

"США не припинили постачання зброї Україні, але нема рішень щодо можливості формування нових пакетів допомоги", - сказав він.

Разом з тим Рубіо зазначив, що США співпрацюють з партнерами по НАТО, щоб забезпечити Україну додатковими батареями протиракетної оборони Patriot.

Як відомо, останній пакет військової допомоги Україні США анонсували 9 січня, ще за часів адміністрації Байдена. Тоді було віділено озброєнь на загальну суму у 500 млн доларів.

Після того, як у повноваження вступив Дональд Трамп, США не виділяли Україні нових пакетів зброї, але продовжувалися поставки зброї, передбачені раніше схваленими пакетами. Однак на початку березня, після гучної сварки президентів України і США в Білому домі, Трамп звинуватив Зеленського у небажанні домовлятися про мир і призупинив поставки виділеної Байденом допомоги. Пауза в поставках тривала тиждень, і поставки відновилися після того, як Україна погодилася на пропозицію Трампа про безумовне 30-денне перемир'я.