В церковной жизни всю Украину олицетворяет только Украинская Православная Церковь.

Фото: скриншот видео канала «Klymenko Time».

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом заявил управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) в своем интервью каналу «Klymenko Time».

«До сих пор непонятно, почему на протяжении последних пяти лет против нашей Церкви велась такая оголтелая борьба. Наблюдая за попытками воевать специально именно против Украинской Церкви и разрывать Ее, можно не невольно прийти к мысли, что те силы, которые делали это, не думали о целостном государстве, потому что, если бы они думали о целостном государстве, то надо тогда не разрушать Церковь, или, по крайне мере, не вмешиваться в жизнь Церкви и не пытаться ее уничтожить», - отметил митрополит Антоний.

Он подчеркнул, что православные верующие, поддерживающие УПЦ, чувствуют свое единство и поддержку канонической Церкви.

«У нас, в Украинской Православной Церкви, мы умеем жить так, чтобы наши верующие люди чувствовали себя верными чадами Украинской Православной Церкви независимо от того, где они родились, где они живут, и где они работают», - сказал владыка Антоний.

Как сообщалось ранее, митрополит Антоний ответил на обвинения в «хранении оружия в храмах и сотрудничестве с боевиками» и рассказал о реальном количестве переходов в ПЦУ.