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Согласно результатам исследования Социологической группы Рейтинг, 25% опрошенных украинцев поддерживают идею переноса празднования Рождества с 7 января на 25 декабря. 64% респондентов против такой идеи. Еще 7% отметили, что им безразличен этот вопрос и 4% - затруднились ответить.

В динамике возросло количество тех, кто высказывается в поддержку переноса даты празднования Рождества (в 2016 году только 15% поддерживали эту идею, 69% - были против).

Больше всего сторонников идеи переноса Рождества на Западе: 43% поддерживают и почти столько же не поддерживают. В других макрорегионах опрошенные скорее против переноса: в Центре 23% - за и 66% - против, на Юге - 15% и 74% соответственно, на Востоке - 14% и 74%. Несколько больше поддерживают эту инициативу более обеспеченные и опрошенные среднего и старшего возраста.

Напомним, предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что в Украине Рождество могут перенести, если это будет воспринимать украинский народ.
ForUm

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