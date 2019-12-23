ДЦП (детский церебральный паралич) — болезнь, которая требует особо тщательного наблюдения и продуманной стратегии реабилитации. Такие услуги в Киеве предлагает клиника «Добробут». Кроме того, здесь помогают детям с разными видами поведенческих расстройств. Об этом читайте в нашем материале.

Своевременная диагностика как этап успешной борьбы с ДЦП

ДЦП – группа сложных заболеваний, которые влияют на опорно-двигательный аппарат, речь, нервную и интеллектуальную системы, вызывая нарушения их работы. В раннем возрасте малыши с ДЦП мало чем отличаются от здоровых детей.

Как проявляется болезнь на раннем этапе у младенцев:

непроизвольные сокращения мышц

ребенок двигает только одной рукой или поворачивает голову в одну сторону

малыш не реагирует на маму и погремушки

не может самостоятельно перевернуться

Чем раньше начнется лечение, тем лучше будет результат. Поэтому важно сделать грамотную диагностику здоровья ребенка. В клинике «Добробут» маленького пациента осматривают невропатолог, психиатр, офтальмолог и ортопед. В обязательном порядке делают обследования: электромиографию, электронейромиографию, МРТ головного мозга, электроэнцефалографию. Специалисты также изучают дополнительные факторы, которые могли повлиять на состояние здоровье ребенка (течение беременности, роды). Важно определить, что это именно ДЦП, а не наследственный невроз или другой недуг.

Как лечат детский ДЦП в «Добробуте»

Это заболевания требует длительной системной терапии. Вид лечения зависит от сложности поражения нервной системы. В основе терапии лежат немедикаментозные методики, в частности ЛФК, массаж и физиотерапия.

Виды лечения в клинике «Добробут»:

Метод Войта – активизация двигательных рефлексов. Бобат-терапия с использованием специального положения тела при физиотерапии. «Пневмокостюм» и нагрузочные костюмы, в которых дети выполняют упражнения.

Запись на прием к детскому специалисту проводится на сайте dobrobut.com или по телефонам, которые указаны на нем.

Комплексная помощь гиперактивным детям

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) – это патология, которая сейчас встречается у 5% детей. Ребенок импульсивный, невнимательный, чрезмерно активный, неусидчивый, ему трудно сосредоточится на одном занятии.

Задача врачей и родителей – скорректировать его поведение, чтобы он мог адекватно вести себя в обществе. В клинике «Добробут» с гиперактивными детьми работают квалифицированные психологи, педиатры и психотерапевты. Чтобы подтвердить или исключить синдром, проводят специальный тест.

Коррекция поведения сопровождается медикаментозным лечением (Риталин, Циклерт и другие таблетки). Используется методика Дейвиса, которая помогает сосредоточиться на одном действии. Также проходят занятия в группах с другими детьми.

Важную роль в лечении ребенка играют родители. Для них психологи клиники готовят специальные задания: как заниматься с малышом, какие предметы при этом нужно убрать из комнаты, чтобы они не отвлекали.

Диагностический центр клиники «Добробут» позволяет правильно определить наличие СДВГ у ребенка. В то время как неопытные медики могут спутать гиперактивность с отклонениями в результате индивидуального развития.

Если вы заметили у ребенка проявление признаков гиперактивности, то можете записаться на прием к педиатру и психотерапевту детского отделения клиники «Добробут». Опытные специалисты помогут диагностировать эмоциональное расстройство и скорректировать поведение ребенка для его нормального пребывания в социуме.