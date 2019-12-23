ДЦП (детский церебральный паралич) — болезнь, которая требует особо тщательного наблюдения и продуманной стратегии реабилитации. Такие услуги в Киеве предлагает клиника «Добробут». Кроме того, здесь помогают детям с разными видами поведенческих расстройств. Об этом читайте в нашем материале.
Своевременная диагностика как этап успешной борьбы с ДЦП
ДЦП – группа сложных заболеваний, которые влияют на опорно-двигательный аппарат, речь, нервную и интеллектуальную системы, вызывая нарушения их работы. В раннем возрасте малыши с ДЦП мало чем отличаются от здоровых детей.
Как проявляется болезнь на раннем этапе у младенцев:
- непроизвольные сокращения мышц
- ребенок двигает только одной рукой или поворачивает голову в одну сторону
- малыш не реагирует на маму и погремушки
- не может самостоятельно перевернуться
Чем раньше начнется лечение, тем лучше будет результат. Поэтому важно сделать грамотную диагностику здоровья ребенка. В клинике «Добробут» маленького пациента осматривают невропатолог, психиатр, офтальмолог и ортопед. В обязательном порядке делают обследования: электромиографию, электронейромиографию, МРТ головного мозга, электроэнцефалографию. Специалисты также изучают дополнительные факторы, которые могли повлиять на состояние здоровье ребенка (течение беременности, роды). Важно определить, что это именно ДЦП, а не наследственный невроз или другой недуг.
Как лечат детский ДЦП в «Добробуте»
Это заболевания требует длительной системной терапии. Вид лечения зависит от сложности поражения нервной системы. В основе терапии лежат немедикаментозные методики, в частности ЛФК, массаж и физиотерапия.
Виды лечения в клинике «Добробут»:
- Метод Войта – активизация двигательных рефлексов.
- Бобат-терапия с использованием специального положения тела при физиотерапии.
- «Пневмокостюм» и нагрузочные костюмы, в которых дети выполняют упражнения.
Запись на прием к детскому специалисту проводится на сайте dobrobut.com или по телефонам, которые указаны на нем.
Комплексная помощь гиперактивным детям
Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) – это патология, которая сейчас встречается у 5% детей. Ребенок импульсивный, невнимательный, чрезмерно активный, неусидчивый, ему трудно сосредоточится на одном занятии.
Задача врачей и родителей – скорректировать его поведение, чтобы он мог адекватно вести себя в обществе. В клинике «Добробут» с гиперактивными детьми работают квалифицированные психологи, педиатры и психотерапевты. Чтобы подтвердить или исключить синдром, проводят специальный тест.
Коррекция поведения сопровождается медикаментозным лечением (Риталин, Циклерт и другие таблетки). Используется методика Дейвиса, которая помогает сосредоточиться на одном действии. Также проходят занятия в группах с другими детьми.
Важную роль в лечении ребенка играют родители. Для них психологи клиники готовят специальные задания: как заниматься с малышом, какие предметы при этом нужно убрать из комнаты, чтобы они не отвлекали.
Диагностический центр клиники «Добробут» позволяет правильно определить наличие СДВГ у ребенка. В то время как неопытные медики могут спутать гиперактивность с отклонениями в результате индивидуального развития.
Если вы заметили у ребенка проявление признаков гиперактивности, то можете записаться на прием к педиатру и психотерапевту детского отделения клиники «Добробут». Опытные специалисты помогут диагностировать эмоциональное расстройство и скорректировать поведение ребенка для его нормального пребывания в социуме.
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