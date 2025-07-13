Ватажок рашистів Владімір Путін поскаржився, що Захід зневажливо ставиться до державних інтересів Росії. Про це повідомляють Росзмі.

За його словами, головні протиріччя між Заходом і СРСР були не лише через радянську ідеологію.

«Але (після розпаду СРСР - ред.) наплювацьке ставлення до державних стратегічних інтересів Російської Федерації залишилося. Це було зав'язано на явному бажанні досягти якихось геополітичних переваг. Ба більше, я вже, коли став президентом, теж не відразу все зрозумів», – заявив Путін.



Він додав, що попри спроби Росії донести свою позицію, Захід залишався байдужим: «Для мене стало очевидно, що ідеологія мала, напевно, якесь значення, але все-таки в основі всіх цих протиріч лежать геополітичні інтереси», – зазначив голова Кремля.