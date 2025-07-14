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Економіка

Bitcoin оновив історичний максимум

Bitcoin оновив історичний максимум

У неділю, 13 липня, Bitcoin встановив новий історичний максимум, перевищивши позначку у $122 000. За даними CoinDesk, вартість головної криптовалюти зросла на 1,4% за добу й сягнула $122 210

Стрибок курсу відбувся на тлі заяви президента США Дональда Трампа, зробленої у п’ятницю на платформі Truth Social. Глава Білого дому оголосив про плани запровадити 30% мита на імпорт із країн ЄС і Мексики — це викликало побоювання щодо традиційних фінансових ринків і посилило попит на цифрові активи.

Директор з інвестицій компанії Fundstrat Capital Томас Лі в коментарі для CNBC заявив, що поточна динаміка може призвести до ще більшого зростання: «Дефіцит пропозиції Bitcoin на тлі інституційного попиту здатен підняти ціну до $150 000–250 000 вже до кінця року».

Варто зазначити, що у п’ятницю біткоїн уже перевищив $116 000 — тоді це теж вважалося рекордом.

Теги:

біткоїнвартість криптовалюти
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