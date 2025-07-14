ЄС планує сьогодні узгодити новий пакет санкцій проти Росії: подробиці

У понеділок Європейський Союз планує погодити черговий, 18-й пакет санкцій проти Росії. Одним із ключових пунктів стане зниження граничної ціни на російську нафту. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в дипломатичних колах.

Згідно з новим механізмом, обмеження цін буде розраховуватись динамічно — на рівні 15% нижче за середню ринкову ціну за останні шість місяців. Раніше Єврокомісія пропонувала відлік за три місяці, проте компромісом стало подовження періоду аналізу.

Очікується, що початковий поріг складе близько $47 за барель — значно нижче чинного обмеження у $60.

Проте фіналізація санкційного пакету ще під питанням — Словаччина наразі не зняла всіх заперечень. Країна вимагає від Єврокомісії більш поступового переходу на альтернативи російському газу.

Остаточне рішення мають ухвалити глави МЗС країн ЄС на зустрічі в Брюсселі.