Вода з водоспаду Шипіт поклала в лікарню 38 осіб

38 людей отруїлися після того, як вживали воду з водоспаду Шипіт на Закарпатті. Більшість із них — учасники молодіжного неформального фестивалю.

Про це повідомили в Центрі контролю та профілактики хвороб Закарпаття.

Перші дев’ятеро хворих звернулися по медичну допомогу 8 липня. Це були учасники фестивалю, які проживали в наметах та брали участь у неформальному молодіжному заході поблизу водоспаду Шипіт на території Пилипецької територіальної громади. Їх госпіталізували у стані легкої та середньої важкості.

12 липня кількість хворих зросла до 38. З них 28 — учасники фестивалю, ще 10 хворих були на екскурсії біля водоспаду Шипіт

Хворі отримують належну медичну допомогу в закладах охорони здоровʼя. У більшості стан середньої важкості. Тяжких форм або летальних випадків немає.

У Центрі контролю та профілактики хвороб зазначили, що хворі вживали воду з водоспаду Шипіт для пиття та приготування їжі. Тож там нагадали основні правила безпеки під час відпочинку на природі: