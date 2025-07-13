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Надзвичайні події

Вода з водоспаду Шипіт поклала в лікарню 38 осіб

Вода з водоспаду Шипіт поклала в лікарню 38 осіб

38 людей отруїлися після того, як вживали воду з водоспаду Шипіт на Закарпатті. Більшість із них — учасники молодіжного неформального фестивалю.

Про це повідомили в Центрі контролю та профілактики хвороб Закарпаття.

Перші дев’ятеро хворих звернулися по медичну допомогу 8 липня. Це були учасники фестивалю, які проживали в наметах та брали участь у неформальному молодіжному заході поблизу водоспаду Шипіт на території Пилипецької територіальної громади. Їх госпіталізували у стані легкої та середньої важкості.

12 липня кількість хворих зросла до 38. З них 28 — учасники фестивалю, ще 10 хворих були на екскурсії біля водоспаду Шипіт

Хворі отримують належну медичну допомогу в закладах охорони здоровʼя. У більшості стан середньої важкості. Тяжких форм або летальних випадків немає.

У Центрі контролю та профілактики хвороб зазначили, що хворі вживали воду з водоспаду Шипіт для пиття та приготування їжі. Тож там нагадали основні правила безпеки під час відпочинку на природі:

  • не вживайте некип’ячену воду з відкритих джерел;
  • зберігайте продукти в належних умовах, особливо у спекотну погоду;
  • дотримуйтеся правил особистої гігієни;
  • якщо з’являться симптоми отруєння — звертайтеся до лікаря.
 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ЗакарпаттяотруєнняШипіт
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