США можуть надати Україні далекобійну зброю

Президент США Дональд Трамп сьогодні оголосить про нову ініціативу військової допомоги Україні, яка, як очікується, вперше включатиме наступальну зброю. Про це повідомляє Axios із посиланням на кілька джерел.

За словами співрозмовників видання, йдеться про ракети великої дальності, здатні завдавати ударів по глибокій території Росії, включно зі столицею — Москвою. Хоча остаточний склад пакета досі не підтверджений, сенатор-республіканець Ліндсі Грем зауважив, що "Трамп дуже злий на Путіна", а сама заява буде «дуже агресивною».

Видання підкреслює, що якщо Трамп ухвалить рішення про відправлення наступального озброєння, це стане радикальним розворотом у його позиції. Раніше він наголошував, що постачатиме Україні лише оборонну зброю, щоб уникнути ескалації війни.

Згідно з новим планом, який Трамп має представити на зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, європейські союзники будуть оплачувати вироблену в США зброю для України. Цю схему запропонував президент Зеленський на саміті НАТО два тижні тому.

За інформацією Axios, важливим переломним моментом стала телефонна розмова Трампа з Путіним 3 липня. Кремль, за словами джерел, дав чітко зрозуміти, що планує посилити наступ протягом наступних 60 днів і вийти на адміністративні кордони українських регіонів. "Він хоче забрати все", — процитували джерела слова Трампа під час його розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном.

За кілька днів після цього попередній план допомоги Україні трансформувався у конкретний військовий пакет. Увечері в неділю Трамп підтвердив журналістам, що майбутні поставки включатимуть "різні зразки дуже сучасного військового обладнання", зокрема батареї ППО Patriot.