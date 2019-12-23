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В подрыве автомобиля журналиста Павла Шеремета использовалось аналогичное вещество, остатки которого нашли в мине, изъятой у одного из подозреваемых Андрея Антоненко, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

«Такой вывод сделали следователи, получив результаты взрывотехнической экспертизы. Исследование проводили специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины», - говорится в соообщении.


Также отмечается, что, «согласно заключению экспертов, изъятое при обыске у подозреваемого вещественное доказательство является выхолощенной промышленно изготовленной боевой противопехотной осколочной миной направленного действия МОН-50». В полиции также отметили, что в корпусе мины специалисты нашли остатки взрывчатого вещества на основе гексогена.

«Именно этот материал и был в основе самодельных взрывных устройств, с помощью которых совершили покушение на убийство косовского предпринимателя и взорвали авто Шеремета», - сообщили в полиции.

Кроме того, отмечается, что на корпусе и внутри исследуемого предмета эксперты также обнаружили смешанные биологические следы. Поэтому дополнительно специалисты будут устанавливать их принадлежность.

«Сейчас подозреваемый отказался объяснять происхождение и цель хранения изъятого предмета, ссылаясь на нормы ст. 63 Конституции Украины. Кроме того, задержанный отказывается от проведения следственных экспериментов и дачи показаний», - добавили в полиции.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

12 декабря полиция задержала подозреваемых в убийстве.  

Следствие по делу об убийстве журналиста подозревает по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто журналиста Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

Антоненко, Кузьменко и Дугарь вручены подозрения в совершении преступления, предусмотренного ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

13 декабря Печерский районный суд Киева избрал Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. 14 декабря на два месяца арестовал Антоненко и Кузьменко без возможности внесения залога.
ForUm

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