Во время столкновений возле Верховной Рады 17 декабря пострадали 23 полицейских: 12 полицейских и пятеро гвардейцев доставлены в медицинские учреждения. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщает пресс-служба ведомства.

«За прошедшие сутки, 17 декабря, во время массовых акций пострадали 23 правоохранителя – 17 полицейских и шесть гвардейцев. 12 полицейских и пятеро гвардейцев доставлены в медицинские учреждения. Офицер – гвардеец сейчас находится в тяжелом состоянии», - сказал Яровой.

Также к медикам обратилось 11 граждан, среди них – журналист.

«В столице продолжаются массовые мероприятия с участием большого количества граждан. Согласно поданным заявкам, организаторы взяли на себя обязательство не нарушать общественный порядок и провести мирное собрание. Отдельно обращаю внимание руководителей общественных организаций на необходимость соблюдения задекларированных обязательств о правилах поведения во время акции. При этом каждый организатор мероприятия должен помнить, что ни один политический лозунг не достоин здоровья и жизни человека», - подчеркнул Яровой.

«В свою очередь, полиция, гвардейцы, а также сотрудники ГосЧС продолжают нести службу в усиленном режиме, обеспечивая общественный порядок и право граждан на мирный протест», - добавил он.

Напомним, 17 декабря под Верховной Радой Украины произошли столкновения между правоохранителями и протестующими против продажи земли.

Отдельные участники мероприятий пытались установить на проезжей части на улице Грушевского военную палатку. Правоохранители «зачистили» территорию возле гостиницы «Киев».

В результате столкновений 17 полицейских пострадали, а также 26 человек задержаны. Позже задержанных отпустили.

по факту столкновения возле Верховной Рады Украины начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).