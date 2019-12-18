Возле здания Верховной Рады собрались около 300 митингующих, которые выступают против введения рынка земли, сообщает УНИАН.

В основном люди держат партийные флаги «Батькивщины», «Свободы» и Национального корпуса.

Возле парламента усилена охрана, в частности задействованы сотрудники полиции, а также сотрудники Национальной гвардии. Ситуация довольно спокойная - никаких беспорядков. Со сцены звучит музыка, но никаких выступающих нет.

В то же время в пресс-службе столичной полиции сообщили, что второй день подряд сотрудники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГосЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога несут службу в усиленном режиме во время проведения ранее анонсированных мероприятий по массового участия граждан, чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение акций.

Правоохранители в очередной раз обращаются к организаторам и участникам мероприятий с просьбой соблюдать нормы действующего законодательства, акции проводить исключительно мирным путем, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей.

Напомним, 17 декабря под Верховной Радой Украины произошли столкновения между правоохранителями и протестующими против продажи земли.

Отдельные участники мероприятий пытались установить на проезжей части на улице Грушевского военную палатку. Правоохранители «зачистили» территорию возле гостиницы «Киев».

В результате столкновений 17 полицейских пострадали, а также 26 человек задержаны. Позже задержанных отпустили.

По факту столкновений начато уголовное производство.