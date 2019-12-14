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Спасатели заявили о завершении работ по ликвидации последствий пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, во время которого погибли 16 человек.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Официально работы завершились в 8 утра 14 декабря.

С начала разбора завалов к работам были привлечены 182 человек и 26 единиц техники, вывезено около 3 тыс. кубометров строительных конструкций.

Правительственная комиссия по расследованию причин пожара продолжает свою работу.

13 декабря провели обыски в помещениях ГУ ГСЧС в Одесской области в рамках дела о пожаре в Одесском колледже.

Напомним, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого составляла 4 тыс. кв. м.

В результате пожара погибли 16 человек, 30 – пострадали. В больницах остаются 8 человек.

Полиция Одессы расследует две версии причин пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса: повреждение удлинителя и умышленный поджог.

Директору сгоревшего Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Любви Кочерге сообщили о подозрении в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, повлекших тяжкие последствия (ч.2 ст.367 Уголовного кодекса). Суд отправил ее под круглосуточный домашний арест с обязательным ношением электронного браслета.
ForUm

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